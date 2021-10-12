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Alanya Belediyesinden iki mahalleye asfalt çalışması

Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile ilçe genelinde başlatılan asfalt çalışması Yeniköy ve Hacıkerimler mahallerinde devam ediyor.

ANTALYA 12.10.2021, 16:09
Alanya Belediyesinden iki mahalleye asfalt çalışması

Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile ilçe genelinde başlatılan asfalt çalışması Yeniköy ve Hacıkerimler mahallerinde devam ediyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız olarak sürdürdüğü asfalt çalışmaları Yeniköy ve Hacıkerimler Mahallesi’nde devam ediyor. Önce yol genişletme ve altyapısı tamamlanan Yeniköy ve Hacıkerimler mahalle yollarında asfalt çalışmaları sürüyor.

Yücel, sezon başında tüm mahalleler için programa alınan yollarda asfalt çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Hava şartlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerinin altını çizen Başkan Yücel, “Sezon başında gerek kendi tespitlerimiz gerekse vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda başlattığımız yol genişletme, altyapı ve asfalt çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Merkezden yaylalara uzanan asfalt programımızda yayla ayağı şu an itibari ile tamamlandı. Merkez ve kırsal mahallelerimizde ise devam ediyor. İnşallah kısa zamanda bitirip halkımızın hizmetine sunacağız”dedi.

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