Aktif Yaşlı Merkezi TSM Korosu’ndan emeklilere konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’ndeki 65 yaş üstü bireylerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu Düden Park Emekliler Kahvesi’nde konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde 65 yaş üstü bireylere spor, fizik tedavi, sanat ve sosyal aktivitelerin yanı sıra danışmanlık gibi hizmetler sunuluyor.

Aktif Yaşlı Merkezi’ndeki müzik eğitimine katılan 65 yaş üstü bireylerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu, Büyükşehir Belediyesi Düden Park Emekli Kahvesi’nde konser verdi. TSM Eğitmeni İsmail Elmas yönetimindeki koro hicaz, muhayyer, nihavent ve uşşak makamında eserler seslendirdi. İzleyenler de koroya eşlik ederek, keyifli dakikalar geçirdi.

"İlçelerde de konser verilecek"

TSM Korosu üyelerinden Dilaver Batur, Aktif Yaşlı Merkezi’nde bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, “Enstrüman çalmayı ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. O yüzden koro çalışmalarına katıldım. Haziran ayında Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk konserimizi vermiştik. Merkezdeki tüm çalışanlardan gördüğümüz sevgi ve saygı bizi çok mutlu ediyor. Emeklilik hayatımızda hak ettiğimiz saygı ve sevgiyi görmek çok güzel bir duygu. Bugün de çok güzel bir konser verdik” diye konuştu. Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi TSM Korosunun ilçelerde de gerçekleştirilecek etkinliklerde sahne alacak.