Akseki’de mahsur kalan vatandaşa Alanya Belediyesi desteği

Alanya Belediyesi’nin karla mücadeleye destek amacıyla komşusu Akseki’ye gönderdiği greyder ve personeller bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Alanya Belediyesi’nin greyderi karda mahsur kalan bir vatandaşı ve hayvanlarını kurtardı.

Alanya’nın komşu ilçesi Akseki’de özellikle kırsal mahallerde karla yoğun bir şekilde mücadele ediliyor. Akseki’ye yardım elini uzatan Alanya Belediyesi, bir greyder ve personelleri ile bölgedeki çalışmalara destek veriyor. Akseki’de çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri Akseki’nin Bademli Mahallesi’nde mahsur kalan bir vatandaşı kurtardı.

“Vatandaş ve hayvanları kurtarıldı”

Akseki’nin Bademli Mahallesi’nde hayvancılık ile uğraşan İsmail Tuğsuz isimli vatandaş yolların kapanması ile hayvanları ile mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen Alanya Belediyesi ekipleri çalışmalar sonrası mahalle yollarını açarak vatandaşı ve hayvanlarını kurtardı.