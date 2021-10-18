banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

AKMEK’te yeni dönem eğitimleri başladı

Kepez Belediyesi’nin, Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları’nda (AKMEK), yeni dönem eğitimleri başladı.

ANTALYA 18.10.2021, 13:28
AKMEK’te yeni dönem eğitimleri başladı

Kepez Belediyesi’nin, Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları’nda (AKMEK), yeni dönem eğitimleri başladı.

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları(AKMEK), kapılarını yeniden kursiyerlere açtı. Binlerce kişiye meslek ve sanat eğitimi imkanı sunan AKMEK, hobiden meslek eğitimlerine, enstrümandan dil kurslarına kadar onlarca farklı seçeneği, Kepezlilerin hizmetine sunuyor. Bugüne kadar 48 bin 58 kursiyere kapılarını açan AKMEK, 50’den fazla kurs eğitmeni ve onlarca branş seçimi ile vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Her yıl binlerce kişiye sosyalleşme ve yetenek geliştirme imkanı sunan AKMEK, bu yıl da bir çok mesleki alanda kurs imkanı sağlıyor. Kadınlara yönelik çeyiz hazırlama, giyim, dekoratif ev aksesuarları kurslarının yanı sıra, meslek edinme amaçlı aşçılık, ilk yardım ve iş güvenliği, bilgisayar, yabancı diller, çeşitli enstrüman kursları gibi birçok alandaki kurs seçeneğini ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Kurslara katılmak isteyenlerin kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile AKMEK’in Sakarya Şubesine bizzat başvurmaları gerekiyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2