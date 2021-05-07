Akdeniz Üniversitesi’nin Aksu ilçesindeki arazisi havadan takip altında

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin eğitim döneminde uygulamalı olarak kullandıkları Aksu’da bulunan bin 100 dönümlük arazi havadan takip ediliyor.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Antalya’nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi’nde yer alan bin 100 dönümlük uygulama alanı Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM) tarafından havadan takibe alındı.

Düzenli yapılacak olan görüntüleme sayesinde üniversite taşınmazına ait varsa sınır ihlalleri tespit edilebilecek ve arazide yetişen ürünlerle ilgili veri oluşturulmasına imkan sağlanacak. Ziraat Fakültesi öğrencilerin uygulamalı eğitim de aldığı arazide, buğday, mısır, yem bitkileri tarımı ile meyve yetiştiriciliği yapılıyor.