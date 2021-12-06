banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Akdeniz Üniversitesi’ne, YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Akreditasyon Programı’nda kurumsal akreditasyon alan 6 devlet üniversitesinden biri olan Akdeniz Üniversitesi’ne “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” düzenlenen törenle verildi. Rektör Özlenen Özkan’a belgeyi, YÖKAK Başkanı Muzaffer Elmas verdi.

ANTALYA 06.12.2021, 12:58 06.12.2021, 13:06
Akdeniz Üniversitesi’ne, YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Akreditasyon Programı’nda kurumsal akreditasyon alan 6 devlet üniversitesinden biri olan Akdeniz Üniversitesi’ne “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” düzenlenen törenle verildi. Rektör Özlenen Özkan’a belgeyi, YÖKAK Başkanı Muzaffer Elmas verdi.

Akdeniz Üniversitesi(AÜ),Yükseköğretim Kalite Kurulu(YÖKAK) tarafından ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon almaya hak kazanan 6 devlet üniversitesinden biri oldu. “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” AÜ Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a takdim edildi. Törene, rektör yardımcıları ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Törende konuşan AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlene Özkan, 40 yıllık köklü geçmişi, güçlü altyapısı, evrensel düzeyde eğitim-öğretimi, yetkin akademik kadrosu, bilimsel başarıları ile eğitime, bilime ve topluma önemli katkılar sunan, saygın üniversitelerden biri olan AÜ’nün, Türkiye’de bu belgeyi alan 6 devlet üniversitesinden biri olduğunu hatırlattı.

"Üniversitelerin başarısı"

Yükseköğretimde kalite konusuna büyük önem verdilerinin altını çizen Özkan, “Çünkü eğitim ve bilimsel araştırmanın ülkemizin geleceği için önemli bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Bilginin yön verdiği dünyada, bilginin etki alanı sürekli genişlerken, bilgiyi kullanabilmek ve en önemlisi üretimine katkıda bulunabilmek büyük önem kazanmıştır. Eğitime yatırım yapan, bilimsel ilerlemeyi sürekli kılan, nitelikli insan gücüne sahip ülkeler, bilgi çağında yenilikleri ve gelişmeleri yönlendirecektir. Ülkemizin de çağdaş uygarlık savaşında başarı kazanması, ekonomik kalkınmada ileri gitmesi ancak üniversitelerimizin başarısı ile mümkündür. Bilimin merkezi olan yükseköğretim kurumları bu değişimlerin taşıyıcısı olarak başta eğitim ve araştırma olmak üzere tüm süreçlerini çağın gereksinimlerine uygun bir biçimde yenilemek ve geliştirmek zorundadır”diye konuştu.

"5 tema 21 hedef"

Özkan, AÜ olarak 2022-2026 Stratejik Planı çerçevesinde 5 tema ve 21 ana hedefle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. AÜ’nün başarılı organ nakilleri, Türkiye’nin ilk yüz nakli, kol nakli ve rahim nakli gibi operasyonları ile bilim dünyasına adını yazdırarak sağlık alanında bir marka haline geldiğini vurgulayan Özlenen Özkan,“ Ayrıca, Covid-19 aşı çalışmaları, Patara antik kenti kazı çalışmaları, engelsiz üniversite yaklaşımı, “Tazelenme Üniversitesi” sosyal sorumluluk projesi gibi eğitimin, bilimin ve topluma hizmetin her alanında öncü çalışmaları ile “Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite” misyonunu yıllardır başarıyla sürdürmektedir. Biz bu misyonu daha ileriye taşımak için katılımcı, iş birliği ve takım çalışmasını önceleyen bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.Bu kapsamda araştırma ve geliştirme alanındaki hedeflerimizi ön planda tutarak; organ nakli, yapay organ üretimi, kanser, kök hücre uygulamaları, yapay zeka, biyoteknoloji ve sağlık turizmi alanlarına odaklanıp farklılaşma stratejisi ile değer yaratarak küresel alanda rekabet etmeyi amaçlamaktayız” dedi.

Kurumsal Akreditasyon Belgesi’nin AÜ’ye büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu işaret eden Özkan, “Bu belge üniversitemiz adına bir gurur ve aynı zamanda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrası içinde hep daha iyiye ulaşma hedefini sürdürmemiz adına büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilincinde olarak tüm ekip arkadaşlarım ile kalite literatüründe yer alan Kaizen felsefinde olduğu gibi sürekli daha iyiye ulaşmayı hedefleyen anlayışla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz”ifadelerine yer verdi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Prof.Dr. Muzaffer Elmas, Yüksek Öğretimde değişim ve Akreditasyon konulu bir sunum yaptı. Elmas, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun bağımsız hale 2018 yılında geldiğini hatırlatarak, “İdari ve mali yönden bağımsız bir kurul oldu. Daha önce YÖK’ün içinde bir komisyondu. Karıştırılıyor ama biz ısrarla vurguluyorum. YÖK’le yapısal olarak hiçbir ilgimiz yok. Ama yüksek öğretim atmosferi içindeyiz hepimiz. 2 sene içinde dünyadaki tüm üst kuruluşlara tam üye olduk. Hedefimiz tüm dünya ile konuşan ama ülkemiz koşullarını dikkate alan bir ajans olmaktır. Ülkemiz koşullarını özellikle vurgulamak istiyorum çünkü ithal bir süreçlerin Türkiye’de çok başarılı olmadığını gördük. Bologna Süreci’nin 2000’li yıllarda başlayıp üniversiteler içine girememesinin nedeni birazda bu tamamen ithal olarak aldık, kopya ettik. Ama bizim sistemimiz kopya değil ama tüm dünya ile uyumlu” diye konuştu.

"Odaklandığımız değişimin yönetimi"

Üniversitelerin bir kalite ajansı gibi olmasını istediklerini dile getiren, “ Kendi hedefini uygulamasına sonuçlarına bakmasını istiyoruz. Dünya çok değişti. Birinin size gelip beş senede bir rapor yazmasıyla olacak bir iş değil bu değişimi yönetmek. Üniversite bakacak sonuçlarına, sonra YÖKAK’ı yada yurt dışından bir ajans çağıracak. Yeter ki bunları yapıp izlesin kıyaslasın, sonuçlarına baksın. Kalite kısmı aslında çok basit. Odaklandığımız şey şu, değişim yönetimi ve eğitim öğretimde iç kalite sistemi kurmak. Üniversitelerin eğitim öğretim programlarını tamamlamasını istiyoruz. Ders planlarını buna göre yapmasını, hocalarını bunlara göre eğitmesini, alt yapısını yapmasını ve mezunundan bu hedeflediği belirlediğini çıktığını sağlayıp sağlamadığını garanti altına alsın. sonrasında izlesin bunu. Araştırmalarda da aynı şekilde. Araştırmalarda etki ve katkı daha önem kazandı. Üniversiteler kalite kısmını uygulayıp incelemesini istiyoruz. Üniversiteler kalite ajansı gibi olsun. Kendi hedefine ve sonuçlarına baksın istiyoruz. Çünkü dünya çok değişti. Türkiye’deki üniversitelerin beklentisi yüzde 25 civarındaymış durumdaymış, geçen sene ki raporlarda yüzde 75’lere çıkmış. Üniversitelerde farkındalık olarak birşeyler yapma isteği var. biz de üniversitelerin geldiği noktadan bir tur yukarı çıkarmak için üniversitelerimizden 10’ar öğretim elemanı, kalite kurulu, rektör yardımcılarını davet edip 2 günlük komisyon eğitimi yapıyoruz. Odaklandığımız şey değişim yönetimi ve eğitim öğretimde kalite sistemi kurmaktır"ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8