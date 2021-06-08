Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinden uluslararası başarı

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Shanghai Ranking Consultancy tarafından yapılan Akademik Konular Küresel Sıralaması’nda Otelcilik ve Turizm Yönetimi alanında dünyada 101’inci, Türkiye’de 1’inci oldu.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Shanghai Ranking Consultancy tarafından Akademik Mükemmeliyet Araştırmasına (AES) dayanan Akademik Konular Küresel Sıralaması (GRAS) 2021 listesinde Otelcilik ve Turizm Yönetimi alan sıralamasında dünya genelinde 300 üniversite arasında 101’inci, Türkiye’de ise 1’inci sırada yer aldı.

“Uluslararası iş birlikli projeler”

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Akademik Konular Küresel Sıralaması Otelcilik ve Turizm Yönetimi sıralaması, üniversitenin öğretim elemanlarına ait makale sayısı (Q1 yayın sayısı) ve yüksek atıf yapılan araştırmacıların sayısı gibi göstergelere göre hazırlanıyor. Sıralamaya dünya genelinde bin üniversite alınıyor. Bu ölçütlere göre, Otelcilik ve Turizm Yönetimi alanında Üniversitemiz 101. sırada yer aldı. Bu başarının altında fakültemiz bünyesinde İngilizce dilinde eğitim verilmesi, Dünya Turizm Örgütü tarafından Turizm Eğitiminde Kalite Akreditasyonuna sahip olma, uluslararası iş birlikleri ile yapılan proje sayısının önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Shanghai Ranking Consultancy tarafından Akademik Mükemmeliyet Araştırmasına (AES) dayanan Akademik Konular Küresel Sıralaması (GRAS) 2021 doğa bilimleri, mühendislik, yaşam bilimleri, tıp bilimleri ve sosyal bilimler genelinde 54 konuda üniversitelerin sıralamasını kapsıyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinden binden fazla profesör, 95 üniversite, 17 ülke ve bölgeden, 64 farklı alandan ankete katılım oldu.