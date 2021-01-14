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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde CoronaVac aşılaması başladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarına da yapılmaya başlandı.

ANTALYA 14.01.2021, 13:32
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde CoronaVac aşılaması başladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarına da yapılmaya başlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi K Blok’da diğer hastalardan ayrı bir yerde Sağlık Bakanlığı direktiflerine uyularak oluşturulan 25 aşı odasında sağlık çalışanları aşılanacak.

“25 odamız aşılama için ayrıldı”

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanları için gönderilen aşının ellerine ulaştığını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, “Bu aşıların düzenli yapılabilmesi için bir alan tahsis ettik hastanemizde. Burada 25 odamız aşılama için ayrıldı. Her bir odada hemşirelerimiz ve hekimlerimiz eşliğinde aşılama başladı. İlk aşımızı da gerçekleştirmiş olduk. Sürecin devamında hastanemizdeki sağlık çalışanları aşılandıktan sonra yine Sağlık Bakanlığımızın da yönlendirmesiyle birlikte vatandaşlarımıza yapılacak aşıların da bize ulaşmasıyla birlikte vatandaşlarımızı aşılama işlemide başlayacak” dedi.

“Haftaya da merkezi randevu sistemiyle halkımızı aşılamaya başlıyoruz”

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan ise aşıların dün ellerine ulaştığını ve aşılamaya bugün itibariyle başladıklarını belirterek, “Sağlık Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda 25 aşı odamız hazır. Bu salgın sürecinden kurtulmak için ne kadar çok kişiyi aşılayabilirsek o kadar iyi. Öncelikle sağlık çalışanları, haftaya da merkezi randevu sistemiyle halkımızı aşılamaya başlıyoruz. Vatandaşlarımız sağlık çalışanlarımızın ardından merkezi randevu sisteminden randevu alabilecekler. Öncelikli gruplara göre aşılama devam edecek. Randevulara göre biz de büyük kapasite ile hemşirelerimiz ve doktorlarımızla herkesi aşılamaya hazırız” diye konuştu.

“Aşı olanları da bir yıla kadar izlemeye devam edeceğiz”

Geçmiş dönemde yapılan Faz-3 çalışmasının sonuçlarının da bugün itibariyle açıklandığını söyleyen Turhan, “Faz-3 çalışmamızın kodu kırıldı. Kimler aşı da kimler plasebo da belli oldu. Sağlık çalışanları için şimdilik, daha sonra halkınki de açıklanacak. Plasebo olanları tek tek çağırıp aşılayacağız. Aşı olanları da bir yıla kadar izlemeye devam edeceğiz. Antikor oranlarında farklı sonuçlar geliyor ama inaktif aşı hemen hemen aynı oranda etkili aslında. Son yüzde elli civarındaki sonuçta hafif hastalıklardan koruma oranıydı. Yüzde yüze yakın yoğun bakıma yatışı ağır hastalığı engelleyişi var inaktif aşının. Bizim sonuçlarımızda yüzde 91.25 olarak sonuçlar açıklandı. Umutluyuz. Hangi aşı olursa olsun aşılanalım bir an önce yoğun bir şekilde bu salgından çıkalım istiyoruz.” şeklinde konuştu.
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