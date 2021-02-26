Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde devir teslim töreni

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde görev devir teslim töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal enstitü müdürlüğü görevini Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a devretti. Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal, “Görev yaptığım dönemde enstitüyü geliştirmek üzere çalışma arkadaşlarımla birlikte gayret gösterdik, bu bir bayrak değişimi ve yeni dönemde de çıtanın daha da yükseltileceğine inanıyorum. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a başarılar diliyorum” dedi.

Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü görevini teslim alan Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 1982 yılında kurulduğunu ve ilk lisansüstü eğitime 1984-1985 güz yarıyılında başlandığını belirterek, ilk enstitü müdürü Prof. Dr. Mustafa Kuşçu’dan Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal’a kadar görev yapan tüm yöneticilere ve lisansüstü öğretime katkı vermeye imkan tanıyan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Özçatalbaş Fen Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü öğrenim gören master ve doktora programlarının yürütülmesinde son derece önemli görevleri olduğunu belirterek Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan 34 Anabilim Dalı olduğunu, söz konusu bilim dallarının araştırma üniversitesi olmak yanında Antalya’nın ve ülkemizin kalkınması için çok önemli sektörleri kapsadığına vurgu yaptı. Özçatalbaş, “Kuruluştan bugüne 384’ü doktora olmak üzere 1925 öğrenci mezun olmuştur. Halen 440 doktora olmak üzere 1472 öğrencimiz lisansüstü öğretime devam etmektedir. Üniversitelerin lisansüstü eğitim kabiliyeti ve eğitimin kalitesi yükseköğretim kurumlarının yetkinliğini göstermek anlamına da gelmektedir ve bundan dolayı enstitülerin üstlenmiş oldukları sorumluluklar son derece önemlidir ” dedi.

Tören sonunda enstitüye yapmış oldukları katkılardan dolayı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş tarafından Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal’a ve müdür yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Alkan ile Dr.Öğr.Üyesi Demir Özdemir’e plaket ve çiçek taktimi gerçekleştirildi. Törende Enstitü Müdürlüğü görevini devralan Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a müdür yardımcıları Doç. Dr. Kürşat Çelik ve Doç. Dr. Ethem Karadirek de eşlik etti.