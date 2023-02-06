Akdeniz Üniversitesi deprem bölgesine merhem olmaya çalışıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depreme ilişkin Akdeniz Üniversitesi de teyakkuza geçti. Üniversitenin ilgili birimlerinin katılımıyla koordinasyon kurulu oluşturularak alınacak önlemler görüşüldü.

Depremden etkilenen öğrencilerin ders kaydı ve tek ders sınavı gibi konularda mağduriyet yaşamamaları için gereken düzenlemeler Senato kararıyla yapıldı. Ayrıca deprem bölgesindeki tüm öğrenci ve personelin ihtiyaçlarını belirlemek için Deprem İhbar Formu oluşturuldu.

Bölgede öncelikle eldiven, mont, bot, bere gibi kışlık kıyafet ile battaniye ve temizlik malzemesine yönelik ihtiyaçların olduğu öğrenilirken, Akdeniz Üniversitesi tarafından depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de yapılan çalışmalar kapsamında bölgeye yapılacak her türlü medikal, personel, arama ve kurtarma ekibi alanında yapılacak olan yardım için çalışmalar yapılıyor.

“Yaraları birlikte saracağız”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi ailesinin depremden zarar gören vatandaşlara destek olmak için hazır olduğunu vurguladı. Mevsim şartları nedeniyle yaşanan afetin olumsuz etkilerinin daha yoğun hissedildiğine değinen Rektör Özkan, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir. Ve Türk milleti afet anlarında her zaman el ele vermiştir. Dün böyle olmuştur, bugün de böyle olacaktır. Yaraları hep beraber saracağız. Biz de tüm imkanlarımızla depremden zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine itfaiye aracı

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi de deprem anından itibaren bölgeye intikal ettirilmek üzere iki personeli ile beraber bir itfaiye aracını yola çıkardı. Antalya AKUT Ekibi Birim Sorumlusu olan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yılmaz Sevgül koordinasyonunda da Antalya AKUT Lojistik Üssünde Kriz Masası kuruldu.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Sevgül, “Antalya’dan 43 kişilik personel afet bölgesine hareket etmiştir. Öğleden sonra 12 kişiden oluşan yeni personel grubu afet bölgesine intikal edecektir. AKUT’un Antalya, Alanya, Kaş ekipleri ilk andan itibaren tam donanımlı 43 arama kurtarma personeli deprem bölgesine ulaşmak üzere. Antalya ekipleri Hatay ilinde arama ve kurtarma çalışmaları yapacaklar” dedi. Sevgül, Akdeniz Üniversitesi olarak bölgede ihtiyaç olması halinde yeni ekipleri de yola çıkarabileceklerini sözlerine ekledi.