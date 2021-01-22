AK Partili Uslu’dan seralara nöbet ziyareti

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce hafif ve orta şiddetli zirai don uyarısı yapılmasının ardından, sebze üreticisi çiftçiler seralarındaki ürünleri zirai dona karşı korumak amacıyla seralarında sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, zirai don tehlikesine karşı seralarında nöbet tutan çiftçileri ziyaret etti.

Soğuk havalarda çiftçilerin zirai don tehlikesine karşı gece mesaisi yaptıklarını hatırlatan Uslu, " “Çiftçilerimiz kış aylarında Zirai don tehlikesine karşı sobalarını yakarlar, su püskürtme( yani sprinkler) sistemini, rüzgar düzeneklerini çalıştırırlar ve adeta tetikte beklerler. Biz de bugün çiftçilerimizi ziyaret ederek kolaylık ve bereket dileyip sohbet ettik. Çiftçilik gece ve gündüz, yazın da güzün de, kışın da, baharın da 365 gün çalışma gerektirir. Çiftçilerimiz salgın döneminde de aralıksız çalıştılar. Çalıştılar ki, üretim devam etti." dedi.