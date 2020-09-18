AK Parti Alanya İlçe Başkanı Toklu’nun kongre çalışması
AK PARTİ ALANYA İLÇE BAŞKANI MUSTAFA TOKLU, YAKLAŞAN KONGRE ÖNCESİ SAHA ÇALIŞMASINI SÜRDÜRDÜ. KORONA VİRÜS NEDENİYLE KONGREYE GELEMEYECEK OLAN VATANDAŞLARIN' GÖNLÜMÜZ ORADA' DESTEĞİNİ BAŞKAN TOKLU, VİDEOYLA SOSYAL MEDYAYA TAŞIDI.
AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yaklaşan kongre öncesi saha çalışmasını sürdürdü. Korona virüs nedeniyle kongreye gelemeyecek olan vatandaşların’ Gönlümüz orada’ desteğini Başkan Toklu, videoyla sosyal medyaya taşıdı.
Cumartesi günü 7. Olağan Genel Kurulu’nu yapacak olan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı farklı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren Korona virüs salgını nedeniyle kongreye katılım kısıtlı olacak.
Bu sebeple esnaf ve vatandaş ziyaretlerini artıran teşkilat mensuplarına Alanyalılardan anlamlı bir destek geldi. İlçe Teşkilatının ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, ‘kongreye gelmek istiyoruz, lakin malum virüs nedeniyle gelemiyoruz. Ancak" Gönlümüz Orada " diyerek AK Parti’ ve kongrede tek aday olan Mustafa Toklu’ya destek verdi. Video ilçe başkanlığının resmi hesapları ve başkan Mustafa Toklu’nun hesaplarından paylaşıldı.
"Seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz"
Vatandaşların gönül desteğinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Toklu,” Bu videonun ortaya çıkışı ilçe teşkilatımızın saha çalışmasının bir ürünü. Biz teşkilat olarak sadece seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz. Yıl boyunca rutin ziyaret ve çalışmalarımız var. Ancak kongreye kısıtlı katılım olacağı için ziyaretlerimizi biraz artırdık. Kongre öncesi vatandaşlarımızdan dua ve destek istedik. Onlarda bize gönülden destek verdiler. Gelmek istedikleri halde gelemeyeceklerini ancak gönüllerinin kogrede bizlerle birlikte olduğunu ifade ettiler. Bu gönül birlikteliği bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Şunu da görmüş olduk. Alanyalı hemşehrilerimiz bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Bugünde gönülleri hala AK parti ve bizlerle birlikte. Bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan değerli Alanyalı hemşehrilerime bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum."dedi.
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