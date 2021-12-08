5 asırlık anıt ardıç ağacı tescillendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı İlçesi Gökçam sınırlarında anıt ağaç özelliği taşıdığı tespit edilen 500 yıllık ardıç ağacını tescillettirdi. 13 metre boyunda ve 110 santim çapına sahip olan anıt ardıç ağacı deniz seviyesinde yetişmiş olması özelliği ile dikkat çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projeleri yanı sıra doğal mirasa da sahip çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu” projesi kapsamında Kır Mahallesi Gökçam mevkiindeki bir ardıç ağacının anıt ağaç olabileceği fark edildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Yapılan inceleme sonrasında 500 yaşında,13 metre boyunda ve 110 cm gövde çapına sahip olduğu anlaşılan ardıç ağacı, ‘Gökçam Anıt Ardıç Ağacı’ olarak tescillenerek, koruma altında alındı.

“Deniz seviyesinde yetişmiş”

Genel olarak yüksek rakımlarda yetişen ardıç ağacı, deniz seviyesinde yetişmiş ve asırlar boyu da hayatta kalmış olması nedeniyle ile de farklı bir özelliğine sahip. Büyükşehir Belediyesi anıt ardıç ağacı önüne bilgilendirme tabelası koyarak, doğa ve çevrecilerin ziyaretine sundu.

“17 anıt ağaç tescillendi”

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Antalya’nın önemli anıt ağaçlarını da kaleme aldığı bir kitapçık hazırlatarak, fuarlar da tanıtıyor. Antalya bölgesinde tespit edilen 17 anıt ağacı bulunuyor. Antalya’da tespit edilen anıt ağaçlardan Elmalı’da Aslan Ardıç, Toros Sediri, Koca Sedir, Şah Ardıç, Koç Sedir, Katil Sedir, Koca Katran ağacı bulunuyor. Kaş İlçesi’nde ise Lübnan Sediri, Kumluca da Ambar Katran, Kemer’de Ahtapot Çınarı, Doğu Çınarı, İbradı’da Arapastı Kestanesi, Korkuteli’nde Doğu Çınarı, Konyaaltı’nda Gökçam Anıt Ardıç Ağacı ve Muratpaşa İlçesi’nde de 700 yıllık Doğu Çınarı tescil altına alınarak kayıtlara geçti.

“Eko turizme katkı sağlıyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Antalya’nın anıt ağaçları bakımından çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu aktardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve doğu dostu hedefi ile her bir ağaca gözü gibi baktıklarını ifade eden Lokman Atasoy, “Bu çalışmalar ile eko turizme katkı sağlıyoruz. Anıt ağaçlarını ziyaret eden çok önemli sayıda doğasever kitlesi var. Anıt ardıç ağacımız daha uzun yıllar yaşayacak ve yaşatılacaktır” dedi.

“Son derece önemsiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay, anıt ağaçlarının önemine vurgu yaparak, “Antalya bölgemizde yeni tescillenen anıt ardıç ağacımız ile birlikte tescilli 17 anıt ağaç bulunuyor. Anıt ağaçların turizme kazandırılmasını son derece önemsiyoruz” diye konuştu.