4. Alanya Kitap Fuarı misafirlerine kapılarını açtı

4. Alanya Kitap Fuarı’nın ilk gününde ünlü oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu kitapseverlerle buluştu. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yücel, “Bizim için en büyük yatırım geleceğimizin mimarlarına yaptığımız yatırımdır. Bu hissiyatla ve özveriyle Belediyemizin tüm birimleriyle çalışmaya devam etmekteyiz” dedi.

Alanya Belediyesi’nin düzenlediği 4. Alanya Kitap Fuarı, Alanya Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. 9 Ekim’e kadar sürecek olan ve 10 günde önemli yazarlarını ağırlayacak olan fuarın ilk gün konuğu Oyuncu ve Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Fuar, ney ve şiir dinletisi ile başladı ve ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Başkan Yücel, “Sizler ülkemiz adına yarınlara umutlarımızı, hayallerimizi, aydınlık düşüncelerimizi, eğitime olan inancımızı canlı tutan en değerli varlıklarımızsınız” diyerek başladığı konuşmasında, “Alanya Belediyesi olarak eğitim bizim en büyük önceliğimiz. Eğitim alanında özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kentimizin eğitim ve kültür hayatına önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bizim için en büyük yatırım geleceğimizin mimarlarına yaptığımız yatırımdır. Bu hissiyatla ve özveriyle Belediyemizin tüm birimleriyle çalışmaya devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizle sayısız kitabı buluşturuyoruz"

Alanya Kitap Günleri’nin en fazla önemsedikleri etkinliklerden birisi olduğunun altını çizen Başkan Yücel, “Kitaplar, çocuklarımızın beyin ve dil gelişimine doğrudan etki eden en önemli araçlardır. Çocuklara kitabı sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak bizler için önemli. Bu bağlamda, Alanya Kitap Günlerinde öğrencilerimiz ve yetişkinlerle sayısız kitabı buluşturuyoruz. Her etkinliğimizde çıtamızı daha da yükseltmek, bir öncekine göre daha iyi ve verimli bir iş çıkarmak için çabalıyoruz. Çünkü, biliyoruz ki bilginin bilimin ışığında ilerleyen her iş amaca ulaştırır. Bu şehirde okur var sloganı ile ilerlediğimiz bu süreçte önce kendimiz sonra toplumumuz için okumanın önemine tekrar vurgu yapıyoruz” dedi.

Başkan Yücel’in konuşmasının ardından Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu bir söyleşi gerçekleştirdi. Gençlere önemli tavsiyeler veren ve edebiyat alanındaki çalışmaları değerlendiren Yenişehirlioğlu’na Başkan Yücel, hediye takdim etti. Fuar ikinci gününde eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ağırlayacak.