3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresinde Anadolu Arı Ürünlerinde Kalitenin Standardizasyonu ile Sözleşmeli Arıcılık Modeli konuşuldu. Kongrede ekolojik tarım, tarım gıda sisteminde sürdürülebilirlik, tarımda etik, tarım ve dijitalleşme, gıdalarda taklit ve tağşiş, güvenli gıdaya erişim, iklim krizi gibi konular uzmanlar tarafından değerlendirildi. Panelde oturum başkanı olan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, “Piyasada çok fazla sahte ürün ve bilgi kirliliği var. Pazardan alınan ürünler ve Anadolu arı ürünlerinin aktiviteleri laboratuvar koşullarında karşılaştırıldığında, ciddi farklılıklar görüyoruz. Antioksidan kapasiteleri, antimikrobiyal aktiviteleri ve içerdikleri bileşenler incelendiğinde, bu bilgilerin tüketiciye yanlış beyan edildiğini görüyoruz” dedi.

BEE’O Propolis Kurucu Ortağı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, ‘Arı Ürünlerinde Kalite, Gıda Etiği ve Güvenilirlik’ konulu panelin oturum başkanlığını yaparken Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ve Apimondia Arıcılık Teknolojisi ve Kalitesi Bilim Komisyonu Başkanı Etienne Bruneau günümüzde arı ürünlerinde kalite ve gıda etiğini değerlendirdikleri sunumlarını gerçekleştirdi.

“Anadolu propolisini çeşitli formlarda ürünlerimizde değerlendiriyoruz”

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu arı ürünlerinin farkının ve üstün özelliklerinin ortaya konduğunu belirtti. Tanuğur, “Piyasada çok fazla sahte ürün ve bilgi kirliliği var. Pazardan alınan ürünler ve Anadolu arı ürünlerinin aktiviteleri laboratuvar koşullarında karşılaştırıldığında, ciddi farklılıklar görüyoruz. Antioksidan kapasiteleri, antimikrobiyal aktiviteleri ve içerdikleri bileşenler incelendiğinde, bu bilgilerin tüketiciye yanlış beyan edildiğini görüyoruz. 2013 yılından bu yana Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile sürdürülebilir üretim sağlıyor ve Anadolu arı ürünlerini en doğal haliyle kovandan sofraya ulaştırıyoruz. Bu iş modeli ile arıcılarımızın işlerini geliştirmeye destek oluyoruz. Anadolu propolisini çeşitli formlarda ürünlerimizde değerlendiriyoruz. İnovatif ve katma değerli ürünlerimizi tüketicimize ulaştırıyoruz. Bugün Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü Anadolu propolisi, ham bal, polen, arı ekmeği ve arı zehri üreticisiyiz” dedi.

“Sözleşmeli üretim modelini destekliyoruz”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin doğru, kaliteli ve güvenilir arı ürünlerinin üretimi için yapılması gerekenleri anlattı. Şahin, “İyi tarımın sigortası arıdır. Arıcılı faaliyetlerinde iyileştirme çok önemli. Arıcılık temel girdilerinin doğallaştırılması, kullanılan yemlerin doğal olmasının sağlanması, arı ilaçlarının içeriklerinin temiz olması, çevre şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Arı ürünlerinin standardize edilmesi ve ARGE çalışmalarının yapılması gerekiyor. Arı ürünlerinin tümünün üretim tebliğinin çıkarılması gerekiyor. Sözleşmeli üretim modelini destekliyoruz, bu iş modelini sektörde yaygınlaştırmalıyız. İl birlikleri, arıcılarımız ve üreticilerimizin dahil olduğu bu iş modeli ile Anadolu arı ürünlerinin kalitesi güvence altına alınmış oluyor” diye konuştu.

“Anadolu propolisi, Covid-19 enfeksiyonu ile savaşta da etkili bir arı ürünü”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Anadolu arı ürünleri ile ilgili bilimsel çalışmaları anlattı. Kolaylı, “En yüksek polifenol içeriğine glikol ve etanolü kullanarak ulaşabiliyoruz. Piyasadaki propolis özütlerinin içeriğindeki fenolik ve flavonoidleri değerlendirdiğimizde beyan edilen miktarlarda olmadığını, boyar ve katkı madde içerdiğini, çözücüsünün beyan edildiği bileşen olmadığını gördük. Propolis üretiminde standardizasyonunun sağlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarda, mide ülserine sebep olan Helicobacter pylori üzerinde etkili olduğunu gördük. Bu çalışmanın sonuçlarını da literatürde paylaştık. Anadolu propolisinin, Covid- 19 enfeksiyonu ile savaşta da etkili bir arı ürünü olduğunu gördük. Enfeksiyona sebep olan mekanizmalarda farklı yönlerde etki göstererek virüsün insan vücuduna bağlanmasını engellediğini tespit ettik. Ayrıca Anadolu propolisi ve ham balının piyasadaki diğer ürünler ile karşılaştırıldığı farklı bir bilimsel çalışmada, diğer ürünlere göre çok daha yüksek antimikrobiyal aktivite gösterdiğini gördük” şeklinde konuştu.

“Uluslararası standartları oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Apimondia Arıcılık Teknolojisi ve Kalitesi Bilim Komisyonu Başkanı Etienne Bruneau, arı ürünlerinde standardizasyonun oluşturulması için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Bruneau “Ham bal, propolis, polen, arı ekmeği ve arı sütü gibi arı ürünlerinin uluslararası bir tebliği ne yazık ki yok. Bu hem üretim sürecinin kontrolü hem de tüketicinin sağlığı için büyük bir problem. Tağşiş yapılan ilk 5 gıda arasında ham bal yer alıyor. Bu sebeple başta ham bal olmak üzere, propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve arı zehri üzerine uluslararası standartları oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.