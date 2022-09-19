3. Muratpaşa İnovasyon Günleri - İş Fikri Yarışması finalinde geri sayım

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon’un, 30 bin lira ödüllü 3. İş Fikri Yarışması’nda büyük final 1 Ekim’de yapılacak. 40 iş fikir başvurusunun yapıldığı yarışmada eğitimleri başarıyla tamamlayan projeler arasından 10’u büyük ödülün sahibi olmak için yarışacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen 3. Muratpaşa İnovasyon Günleri - İş Fikri Yarışmasında final 1 Ekim Cumartesi yapılacak. 12 Eylül’de başvuru süreci tamamlayan yarışmaya 40 iş fikri başvuruda bulundu. 20 başvuru ön elemeyi geçerek ASSİM’de düzenlenen girişimcilik eğitimlerine katıldı.

Eğitimde, girişimcilik, inovasyon, yenilikçilik, iş fikri ve iş modeli geliştirme konuları anlatılırken 13 proje eğitimleri başarıyla tamamladı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan projeler arasından 10’u yarışmada büyük ödülün sahibi olmak için yarışacak. Finalde 10 girişimci ya da girişimci adayı, fikirlerini jüri karşısında anlatacak. En iyi 3 iş fikri final jürisinin oylarıyla belirlenecek.

Yarışmasının birincisi 12 bin, ikinci 10 bin ve üçüncü 8 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca finale kalan 10 iş fikrinin sahiplerine, aylık 250 lira üyelik bedeli bulunan ASSİM İnovasyon Merkezi Ortak Çalışma Alanı 1 yıllığına ücretsiz tahsis edilecek. Her finalist, ASSİM’in ön kuluçka programından da yararlanabilecek.