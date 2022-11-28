2021 yılında 300’ü aşkın arkeolojik çalışma gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze müdürlüklerince gerçekleştirilen kurtarma kazılarının bildiriler halinde sunulup tartışıldığı, 1990 yılından itibaren her yıl farklı illerde düzenlenen Kurtarma Kazıları Sempozyumu’nun 28’incisi Antalya’da başlıyor. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze müdürlüklerince 188 kurtarma kazısı, 47 müze başkanlığında kazı ve diğer çalışmalar olmak üzere toplamda 300’ü aşkın arkeolojik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Bu çalışmalarda, binin üzerinde eserin müze envanterlerine kazandırıldığı kaydedildi.

2019-2021 yılları arasında covid-19 pandemisinin olumsuz koşulları nedeniyle yapılamayan sempozyumda; bir önceki yıl müze müdürlüklerince gerçekleştirilen kurtarma kazılarının sonuçlarına ilişkin seçme bildiriler merkez teşkilatı ve ülke çapındaki müzelerden gelen yönetici ve uzmanlar ile paylaşılırken, mesleki deneyim ve tecrübe aktarımı da yapılıyor. Toplantı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve laboratuvar müdürlüklerinden 354, dış paydaş ve kuruluşlardan 25 uzman ve yöneticilerin yanı sıra; konuyla ilgili 23 akademisyenle birlikte toplam 450 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlik süresince, müze ve laboratuvar müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin 36 bildiri sunulacak. Ayrıca, bu yıl 28.’si düzenlenecek Kurtarma Kazıları Sempozyumu’yla eş zamanlı olarak; arkeolojik kazı faaliyetlerine yönelik politikaların yeniden gözden geçirilmesi amacıyla, meslek disiplinlerinden akademisyenler ile arkeoloji camiası dışında uzmanların katılımıyla “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Arkeolojik Kazılar” temasıyla bir çalıştay da gerçekleştirilecek.