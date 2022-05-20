150 araçlık konvoy ile 19 Mayıs kutlaması

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova mahalle muhtarlığı Yelten mahalle muhtarlığı ve Bozova karakol komutanlığı işbirliğiyle 19 Mayıs gençlik ve Spor bayramı kapsamında 150 araç ile 19 Mayıs konvoyu oluşturdular

Bozova Mahallesinde toplanan 150 araçlık araç konvoy ilk olarak Atatürk anıtı önünde saygı duruşundu bulunup istiklal marşı okuduktan sonra mahalle turu attı. Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen mahalle sakinleri şarkılar ve marşlar eşliğinde yaptıkları mahalle turuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.