Sincan Belediyesi’nin 2. Öykü Yarışması’na başvurular başladı

Sincan Belediyesi’nin 2.’sini düzenlediği Millet Kıraathaneleri 2. Öykü Yarışması’nın başvuruları başladı. Dereceye gireceklerin ödüllendirileceği yarışmaya ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile yetişkinler katılabilecek.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Sincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri Öykü Yarışması’nın ikincisi gerçekleşiyor. Öğrencilerin okumaya ve yazmaya olan ilgilerini artırmak, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Türk dilinin doğru ve etkin bir biçimde

kullanılmasına teşvik etmek ve öykü dünyasına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla yola çıkan Sincan Belediyesi, yazmaya gönül verenleri yarışmaya bekliyor. İki kategoride düzenlenen yarışmaya Sincan’da ikamet eden ortaokul ve lise öğrencileri ile

üniversite öğrencileri ve yetişkinler başvurabiliyor. Her yarışmacı kendi kategorisinde sadece bir öyküyle yarışmaya katılabilecek. Başvurular, 25 Şubat 2022 tarihine kadar Sincan Belediyesi millet kıraathanelerine yapılacak.

Yarışmada her kategorinin birincisine 3 bin, ikincisine 2 bin, üçüncüsüne ise bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca iki esere 500 lira motivasyon ödülü takdim edilecek.