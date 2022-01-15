Mamaklı öğrencilerden 15 Temmuz Şehitlerine anma sergisi düzenlendi

Ankara Mamak’ta 15 Temmuz Şehit ve Gazilerini anmak ve hatıralarını yaşatmak adına Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu’nda resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Mamak’ta 15 Temmuz Şehit ve Gazilerini anmak ve hatıralarını yaşatmak adına Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu’nda resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Ortaokul öğrencilerinin hünerli elinden çıkan birbirinden güzel 30 farklı eserlerin sergilendiği resim ve fotoğraf sergisinin açılışını Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci gerçekleştirdi. Sergide okul korosunun seslendirdiği yöresel ezgiler davetlilerin büyük beğenisini topladı. Daha sonra 8. sınıflar arası gerçekleşen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye ve katılım belgesini Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci takdim etti. Ülkenin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin hatırasını her daim yaşatacaklarını ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Tarihimize sahip çıkacak ve bu tarihi siz geleceğimizin teminatı gençlerimizle yaşatacağız. Bugün burada açılışını yaptığımız sergi de bunun en güzel örneklerinden biri. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.