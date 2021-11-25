KEDEM ve KEÇMEK öğretmenleri Estergon Kalesi’nde bir araya geldi

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM), Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ve Tepebaşı Kurs Merkezi öğretmenleri için 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Estergon Türk Kültür Merkezi’nde yemek ve kaynaşma programı düzenlendi.

Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM), Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ve Tepebaşı Kurs Merkezi öğretmenleri için 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Estergon Türk Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Programda öğretmenlerle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir, Keçiören Belediyesi’nin eğitime destek çalışmalarının en önemli ayağını öğretmenlerin oluşturduğunu söyledi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde birbirinden kıymetli branşlara sahip öğretmenlerle çalıştığını ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu da söyleyen Akdemir, “Öğretmenlik hangi branşta olursa olsun çok değerli bir meslek. Benim de asıl mesleğim öğretmenliktir. Zaten hayat bize bir şeyler öğreten en büyük öğretmendir. Ama sizler kendi branşlarımızda hem bilginizi hem de tecrübenizi hem de duruşumuzu karşınızdakini aktarmak gibi büyük bir sorumluluk üstlenen çok değerli bir mesleğin mensuplarısınız o sebeple öğretmenliğin ne kadar meşakkatli olduğunu biliyorum. Verdiğiniz emeklerden dolayı hem belediyemiz adına hem de ülkemiz adına teşekkür etmek istiyorum gününüz kutlu olsun” dedi.