Yeşilırmak yerleşkesinde fidanlar toprakla buluştu

Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesinde yeşil alan olarak ayrılan bölümlere yöreye özgü misket elmasının çoğunlukta olduğu fidanlardan dikildi.

Fidanlar, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve beraberindeki yöneticiler ile akademisyenler tarafından toprakla buluşturuldu.

Rektör Elmacı, can suyu da verdiği fidanların meyvelerinden öğrencilerinin yemesinin yanı sıra kurda, kuşa besin olmasını arzu ettiğini söyledi.