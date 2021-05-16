Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahsen Mahallesi Moral Sokak’ta tek katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında tek katlı binada büyük çapta maddi hasar oluştu.