Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: “Kalabalık ortamlara girmeyin”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs denetimlerinde karşılaştığı vatandaşlardan kalabalık ortamlara girmeyip ev ziyaretlerine bir müddet ara vermelerini istedi.

Kamuya açık alanlarda sigara yasağı, iş yerlerinde maske, mesafe, hijyen ve diğer kurallara yönelik denetim faaliyetlerine katılan Vali Masatlı, “Amasyalı hemşehrilerimizden rica ediyoruz. Kalabalık ortamlara girmesinler, ev ziyaretlerine bir müddet ara versinler, maskeyi doğru şekilde takarak mesafe ve hijyene önem versinler ki sağlığımızı tehlikeye atmayalım” ifadelerine yer verdi.

Denetimlerde Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ve İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Özgür Dalkıran da yer aldı.