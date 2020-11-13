banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece’ye
Küçükçekmece’ye "Hilal Park"lı gönderme
130 koruma görevlisi virüse yakalandı
130 koruma görevlisi virüse yakalandı
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog

Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: “Kalabalık ortamlara girmeyin”

DENETİMLERDE EMNİYET MÜDÜR VEKİLİ RAMAZAN COŞKUN VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BAŞKANI DR. ÖZGÜR DALKIRAN DA YER ALDI.

AMASYA 13.11.2020, 20:34
2
Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: “Kalabalık ortamlara girmeyin”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs denetimlerinde karşılaştığı vatandaşlardan kalabalık ortamlara girmeyip ev ziyaretlerine bir müddet ara vermelerini istedi.

Kamuya açık alanlarda sigara yasağı, iş yerlerinde maske, mesafe, hijyen ve diğer kurallara yönelik denetim faaliyetlerine katılan Vali Masatlı, “Amasyalı hemşehrilerimizden rica ediyoruz. Kalabalık ortamlara girmesinler, ev ziyaretlerine bir müddet ara versinler, maskeyi doğru şekilde takarak mesafe ve hijyene önem versinler ki sağlığımızı tehlikeye atmayalım” ifadelerine yer verdi.

Denetimlerde Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ve İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Özgür Dalkıran da yer aldı.
Yorumlar (0)
banner417
14°
açık
banner378