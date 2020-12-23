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Vali Masatlı Suluova’da esnafı gezdi, yatırım alanlarını inceledi
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova’da bir dizi ziyaret ve incelemede bulunarak ilçe ekonomisinin gelişimine yönelik planlanan çalışmalar ile yatırımları değerlendirdi.
AMASYA 23.12.2020, 20:02
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova’da bir dizi ziyaret ve incelemede bulunarak ilçe ekonomisinin gelişimine yönelik planlanan çalışmalar ile yatırımları değerlendirdi.
Suluova Küçük Sanayi Sitesini ziyaret eden Vali Masatlı, faaliyetleri hususunda bilgi aldığı esnaflara hayırlı işler diledi. İlçede yeni küçük sanayi sitesinin kurulmasının planlandığı alanda da inceleme yapan Masatlı, beraberindeki yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Ardından Suluova Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelerek faaliyetleri konusunda bilgi aldı.Vali Masatlı’ya desteği dolayısıyla teşekkür eden Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul da, 130 dekarlık alanda oluşturulması planlanan Ayyıldız karma sanayi sitesinin ilçe ekonomisinin gelişimine ve orta ölçekli imalatçıların çalışmalarına olumlu katkı sağlayacağının altını çizdi.
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