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Vali Masatlı: “Salgına karşı topyekün mücadele etmek zorundayız”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Salgına karşı başarıya ulaşmak ve yayılımını önlemek için topyekün mücadele etmek zorundayız” dedi.

AMASYA 26.11.2020, 21:42
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Vali Masatlı: “Salgına karşı topyekün mücadele etmek zorundayız”
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Salgına karşı başarıya ulaşmak ve yayılımını önlemek için topyekün mücadele etmek zorundayız” dedi.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik ekipler tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine katılan Vali Masatlı, “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Salgına karşı başarıya ulaşmak ve yayılımını önlemek için topyekûn mücadele etmek zorundayız. Bu nedenle alınan kararları ve tedbirleri uygulamak hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.

Masatlı, sohbet ettiği vatandaşlardan tedbirlerin uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini istedi. Denetimlere Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı.
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