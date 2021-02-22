Teknoloji Fakültesi sıfır atık belgesi aldı

Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Temel Seviye “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Rektör Yardımcısı Prof. Halil Apaydın ve Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ünal Kurt’a Temel Seviye Sıfır Atık Belgesini teslim etti.

Doç. Dr. Kurt, “Teknoloji Fakültesi olarak atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere nefes olmak, temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturabilmek için Sıfır Atık Projesi’ne destek vermeye devam edeceğiz. Atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve doğanın korunması hepimizin görevidir” dedi.

Sıfır Atık Komisyon Başkanı Alpaslan da Sıfır Atık Projesi’yle ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ilk andan itibaren sıfır atık yaklaşımını esas alarak çalışan Amasya Üniversitesi’nin bu konuda öncü olacağına inandığını söyledi.

Rektör Yardımcısı Apaydın ise, “Amasya Üniversitesi olarak tüm yerleşke ve birimlerimizdeki atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere nefes olmak ve temiz, yaşanabilir bir çevre oluşturabilmek için ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek vermeye devam edeceğiz. Atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve doğanın korunması hepimizin görevi” diye konuştu.