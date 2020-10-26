Tanker tanker taşıyıp, pırıl pırıl yapıyorlar
TANKER TANKER TAŞIYIP, PIRIL PIRIL YAPIYORLAR
Tüm birimleriyle korona virüsle mücadele konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Suluova Belediyesi, ilçe genelindeki sorumluluk alanlarında bulunan ana arter, cadde, bulvar, kaldırım ve sokaklardaki hijyen çalışmalarına da devam ediyor.
Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İtfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkanan sokak ve caddeler; toz, toprak ve çamurdan da arındırılmış oluyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe gerektiğinden fazla önem gösteren Suluova Belediyesi, bu kapsamda sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor.
Suluova Belediyesi olarak ilçe halkına hizmetin en iyisini götürmeyi amaç edindiklerini ve özellikle kuyu suyu kullandıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Hemşehrilerimizin temizlik konusunda mağduriyet yaşamamaları için ekiplerimiz yoğun bir mesai ile görevlerinin başındalar. İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından öncelikle yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere bütün cadde ve sokaklarda yıkama çalışmaları yapılmaktadır. Amacımız hemşerilerimizin daha temiz yollarda yürümesidir. Yol yıkama çalışmalarımız program dahilinde devam edecektir" dedi.
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