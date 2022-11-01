Suluovalı muhtarlar Karadeniz turu yaptı

Suluovalı muhtarlar, Suluova Belediyesi’nin düzenlediği gezide Karadeniz turu yaptı. Bölgedeki şehirler ve doğal güzelliklerin görülüp Batum’a kadar ulaşılan geziye ilçedeki köy ve mahallelerden 34 muhtar katıldı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Bizler vatandaşlarımızın ufkunu genişletmek adına kültür gezilerimizi sürdürüyoruz. Özellikle muhtarlarımızın farklı bölgeleri keşfetmeleri açısından bu gezilerin önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Muhtarların bu gezilerle bölgedeki değişik uygulama, çalışma ve hizmetleri yerinde inceleyerek görüş alış verişinde bulunduklarına değinen Başkan Üçok, Bu gezide muhtarlarımızın kentimiz için, mahallelerimiz için güzel kazanımlar elde ettiklerine inanıyorum. Muhtarlarımızda bizler de Suluova halkına en iyi hizmeti vermek için varız ” diye konuştu.

Gezi için Üçok’a teşekkür eden Suluova Muhtarlar Derneği Başkanı Vedat Kurt da, “Suluovalı muhtarlarımız ilk defa kısa süreli de olsa yurt dışına çıkma tecrübesi yaşadı” şeklinde konuştu.