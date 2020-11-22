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Kasım ayında kiraz çiçek açtı

Amasya’nın Taşova ilçesinde Kasım ayının sonlarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

AMASYA 22.11.2020, 19:45
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Kasım ayında kiraz çiçek açtı
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Amasya’nın Taşova ilçesinde Kasım ayının sonlarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

Normal şartlarda nisan ayında çiçek açması beklenen kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı.

Taşova’da bulunan bir meyve bahçesinde bulunan kiraz ağacı havaların sıcak gitmesi üzerine tekrar çiçek açtı.

Yer yer yüksek kesimlerde kar görünmesine rağmen alçaklar hala bahar havasında.
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