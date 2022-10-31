Son Dakika
Gazeteci Ferhat Lap son yolculuğuna uğurlandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Ferhat Lap, memleketi Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı.
AMASYA 31.10.2022, 15:07
Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Ferhat Lap, memleketi Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı.
Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde yolun karşısına geçtiği esnada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki Lap, getirildiği Amasya’da Hazreti Ömer Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yuvacık köyü mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Lap’ın ailesi ile yakınlarına başsağlığı diledi.