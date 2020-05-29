Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

Camilerin açılması adına şükür kurbanı kesildi

CAMİLERİN AÇILMASI ADINA ŞÜKÜR KURBANI KESİLDİ

Camilerin açılması adına şükür kurbanı kesildi

CAMİLERİN AÇILMASI ADINA ŞÜKÜR KURBANI KESİLDİ

29 Mayıs 2020 Cuma 18:17
0 Okunma
Camilerin açılması adına şükür kurbanı kesildi

Amasya’nın Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından korona virüs nedeniyle kapanan cami ve mescitlerin 74 gün sonra tekrar cemaatle ibadete açılması sebebiyle şükür kurbanı kesildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından, camilerde ibadet yapılmasına başlanması münasebetiyle il ve ilçe merkezlerinde uygun görülecek bir yerde hijyen-sağlık şartları dikkate alınarak 29.05.2020 günü Cuma namazı öncesi saat 11.00’de dinen uygun nitelikte bir şükür kurbanının kestirilip etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması belirtilmişti.

Bu sebeple Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından Allah’a şükretmek için Kara Mustafa Paşa Camii yanında bugün cuma namazı öncesi saat 11.00’de şükür kurbanını kesilerek dualar edildi.

28 tane ilçe merkezinde, 59 civarında da köy camilerinde cuma namazının kılındığını aktaran Müftü Abdülhamid Pehlivan, “Cuma namazlarımızı kılamıyorduk. Uzun bir aradan sonra Rabb’im de bugün nasip eyledi çok şükür. Bütün müftülükler olarak Türkiye’de il ve ilçelerde bugün şükür kurbanları kestik. Biz de Merzifon Müftülüğü olarak bu vesileyle kurbanımızı kestik. Halkımıza inşallah Rabb’im bu hastalığın şifasını nasip eyler ve kısa sürede de normal hale geliriz diye dua ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15-20 yaş grubu 3. kez sokağa çıktı
15-20 yaş grubu 3. kez sokağa çıktı
Amasya'da kiraz hasadı başladı
Amasya'da kiraz hasadı başladı
Kısıtlamanın 3. gününde Suluova’da denetimler sürüyor
Kısıtlamanın 3. gününde Suluova’da denetimler sürüyor
Amasya’da polis denetimi sıklaştırdı
Amasya’da polis denetimi sıklaştırdı
Vatandaşlar yasağa uydu sokaklarda sessizlik hakim
Vatandaşlar yasağa uydu sokaklarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı
Vefa Grubu’ndan Selaattin Tuana’ya doğum günü sürprizi
Vefa Grubu’ndan Selaattin Tuana’ya doğum günü sürprizi
TBMM 100 yaşında
TBMM 100 yaşında

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim