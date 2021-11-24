Başkan Üçok: “Öğretmenlerimizle bir gün değil her gün birlikteyiz”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Emek, özveri ve sabır gösterip geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı gönül rahatlığıyla emanet ettiğimiz kıymetli meslektaşlarım öğretmenlerimizle ve eğitimcilerimizle bir gün değil her gün birlikteyiz” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları dolaşıp başarılarının devamını dilediği meslektaşlarına hediyeler veren Başkan Üçok, “Öğretmenlerimizin, geleceğimiz olan çocuklarımızı vatanına, milletine, devletine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla üstlendikleri rolleri ve fedakarlıkları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel şekilde yerine getireceklerine yürekten inanmaktayız” diye konuştu.

Gençlerin gelişimi ve gelecek kuşaklarda iyi birer birey olmaları için çalışan öğretmenlerin korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde üstüne düşen görevleri fazlasıyla yerine getirdiklerine değinen Üçok, “En zor şartlarda dahi ülkenin her köşesine ulaşarak görevlerini aşkla yerine getiren tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bu vesile ile aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.