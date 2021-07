Başkan Üçok: "15 Temmuz, milletimizin hiçbir zaman boyun eğmeyeceğinin göstergesidir”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Çanakkale ruhunun adeta yeniden canlandığı ve aziz Türk milletinin bir kahramanlık hikâyesi olan 15 Temmuz, milletimizin hiçbir zaman boyun eğmediğinin ve hiçbir zaman da eğmeyeceğinin göstergesidir” dedi.

15 Temmuz 2016’da ülkenin hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Başkan Üçok, Ülkemizin hemen hemen her kurumuna sızmış FETÖ mensubu teröristlere o gece milletimiz unutamayacakları bir ders vermiştir. Şanlı tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşamış bir büyük milletin mensupları olarak vatan sevgisi bizler için her zaman, her şeyden önce gelmiştir. 15 Temmuz gecesi bizleri bölmeyi ve parçalamayı başaracaklarını sanan eli kanlı terör örgütü mensupları, ellerinde silahlar ile masum insanlarımızı hedef alarak emellerine ulaşacaklarını sansalar da aziz Türk milleti elinde şanlı bayrağımız ve dillerinde dua ile o hainlere gereken cevabı vermiştir” diye konuştu.

Üçok, “Bu vesileyle tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Cenabı Allah, bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet girişimi yaşatmasın” ifadelerini kullandı.