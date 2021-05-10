Başkan Sarı’dan halka çat kapı pide ikramı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evlerini çat kapı ziyaret ederek pide ikramında bulundu.

Amasya Belediyesi, ramazan ayında vatandaşlara ihtiyaç sahibi ayrımı yapmadan günde 3 bin pide dağıtıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde olan vatandaşlara belediye ekipleri, araçlarıyla mahalle aralarına girip kapı, kapı pide dağıttı. Şeyhcui Mahallesi’ndeki pide dağıtımına katılan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, korona virüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

‘RAMAZAN, EKMEĞİNİZİ BÖLÜŞMEKTİR, PAYLAŞMAKTIR’

Ramazan süresince sosyal yardım faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Başkan Sarı, “Vatandaşlarımızdan koronavirüsle mücadele kapsamında devletimizin koyduğu kurallara uymalarını istiyoruz. Ramazan, ekmeğinizi bölüşmektir, paylaşmaktır, gönüllerde birleşmektir. Vatandaşlarımız dışarı çıkamadığı için kapı kapı gezerek pidelerini dağıtıyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımızın duasını almak. Amasya’yı seviyorum, Amasya’yı seveni de seviyorum” diye konuştu.

‘VATANDAŞIMIZ İÇİN GÖREV YAPIYORUZ’

Kentte her sene ramazanın birinci gününden bayramın dördüncü gününe kadar şebeke suyunun ücretsiz verildiğini anlatan Sarı, “Vatandaşımız için görev yapıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda onların yanındayız. Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen riayet edelim. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım” ifadelerine yer verdi.

Mahalle muhtarı Ömer Keleş de Sarı’ya teşekkür ederek, “Bu sene korona virüs sebebiyle başkanımız yemek etkinliği yerine böyle bir etkinlik düzenledi. Çok teşekkür ederiz. Mahalleli çok mutlu oldu. Vatandaşlarımız ayrıca ramazan ayı boyunca şebeke suyunun ücretsiz olmasında dolayı çok memnun” şeklinde konuştu.