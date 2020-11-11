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Başkan Sarı’dan Bilal Kalyoncu’ya Amasya daveti
İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİĞİ YAPIMCI VE SENARİST BİLAL KALYONCU İLE YENİ PROJESİ OLAN ‘YAVUZ’ ADLI DİZİ KONUSUNDA İSTİŞAREDE BULUNAN BELEDİYE BAŞKANI SARI, YAVUZ SULTAN SELİM’İN 10 EKİM 1470’TE DOĞDUĞU AMASYA’DA ÇEKİMLERİN YAPILMASI DURUMUNDA GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIR OLDUKLARINI BELİRTTİ.
AMASYA 11.11.2020, 06:43
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yavuz Sultan Selim’in hayatını anlatacak dizinin yapımcılığını gerçekleştirecek olan Bilal Kalyoncu’yu çekimlere evsahipliği yapmak için ‘Şehzadeler Şehri’ne davet etti.
İstanbul’da bir araya geldiği yapımcı ve senarist Bilal Kalyoncu ile yeni projesi olan ‘Yavuz’ adlı dizi konusunda istişarede bulunan Belediye Başkanı Sarı, Yavuz Sultan Selim’in 10 Ekim 1470’te doğduğu Amasya’da çekimlerin yapılması durumunda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.Başkan Sarı, Osmanlı Şehzadelerinin yetiştirildiği ve 8500 yıllık tarihi geçmişe sahip Amasya’nın açık hava müzesi görünümüyle çekimler için ideal olacağını vurguladı.
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