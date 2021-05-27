Başkan Sarı, Akdağ’ın kaynaklarını Amasyalılara kazandırıyor

Amasya Belediyesi’nin Akdağ’a kuracağı hidroelektrik santralinin yapım çalışmaları sürüyor. Böylece Akdağ’ın yüzde 50 ucuzlayan içme suyunun ardından enerjisi de kente kazandırılmış olacak.

HES kurup enerjisini üreten ilk belediye olarak örnek bir çalışmaya imza attığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Öncelikle Amasya’nın hakkı olan Akdağ suyunu Amasyalıya iade ettik. HES projesi ile de bu başarımızı taçlandırdık. Böylece Amasyalı hem temiz su içecek hem de kendi elektriğini üretmiş olacak” dedi.

Kısa zamanda büyük işler başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Sarı, “Amasya’mızın kaynaklarını vatandaşlarımıza kazandırarak ekonomik yönden şehrimizi refaha kavuşturacağız. Bu çalışmamız ile diğer belediyelere öncülük ederek örnek olacağız. Bu şehir için olan hayallerimizi hayata geçirirken hemşehrilerimizin menfaatinden başka bir şey düşünmüyoruz. Halka hizmet etmek Hakk’a hizmet gibidir. Bizim de Hakk’ın rızasından başka talebimiz yoktur” şeklinde konuştu.