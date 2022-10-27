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Amasya’da jandarma ekiplerinden kablo ve tarım aleti hırsızlarına operasyon: 3 tutuklama
Amasya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kablo ve tarım aleti hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
AMASYA 27.10.2022, 16:21
Amasya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kablo ve tarım aleti hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son aylarda elektrik direklerinden kablo ve tarım aleti hırsızlığı olaylarının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı. 13 ayrı hırsızlık olayına karıştığı saptanan şüpheliler çaldıkları malzemelerle ikametlerinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.