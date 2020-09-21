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Amasya’da ilk ders zili çaldı

AMASYA’DA, OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN İLK DERS ZİLİ ÇALDI VE 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜZ YÜZE EĞİTİMLE BAŞLADI.

AMASYA 21.09.2020, 14:05
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Amasya’da ilk ders zili çaldı

Amasya’da, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yüz yüze eğitimle başladı.

Sabahın ilk saatlerinde uzun bir tatilin ardından yeniden okullarına kavuşmanın heyecan ve sevincini yaşayan anasınıf ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri okullarına koştu.

Amasya Mehmet Varinli İlkokulu’nda yüz yüze eğitim öğretime başlayan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerini ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun büyük bir sevinç ve heyecanla okullarına gelen öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Vali Mustafa Masatlı, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin sınıflarını gezerek çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Masatlı, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

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