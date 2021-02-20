Amasya’da ekmekler ağırlık denetiminden geçti

Amasya’da ekmek fırınlarında ağırlık denetimi yapıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde tartılan ekmekler 200 gramın üzerinde çıktı.

Yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde ekmek üreten fırınlarda rutin olarak yapılan denetimlere ilaveten ekmek ağırlık kontrolü için denetimler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Denetimlerde ekmek fırınlarının, asgari teknik ve hijyenik şartlara uyduğu ve 200 gr ve üzeri ağırlıkta ekmek ürettikleri tespit edilmiştir” denildi.

İl Müdürü Hayrullah Göktekin, ekmeklerin uygun ağırlıklarda üretilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek tüketicilerin her türlü ihbar ve şikâyetlerini ALO GIDA 174 hattına yapabileceklerini söyledi.