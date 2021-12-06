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Amasya ve Tokat’ın yeni sağlık müdürleri işbaşı yaptı
Tokat’a atanan Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, görevini Dr. Dursun Koç’a devretti.
AMASYA 06.12.2021, 22:17
Tokat’a atanan Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, görevini Dr. Dursun Koç’a devretti.
Nergiz ve Koç, birbirlerine başarılar dileyerek iş başı yaptı. Komşu illerin müdürleri mesailerinin ilk günü sağlık yöneticileriyle toplantıda bir araya geldi.
Toplantıda, sağlık tesislerinin durumu, hizmetlerin sunumuna ilişkin bilgi alınıp korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki çalışmalar hususunda değerlendirmede bulunuldu.