Amasya Valisi Masatlı: “Salgını bitirmek için elimizdeki tek çare aşılama”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Artık salgının seyri hafifledi. Ancak salgını bitirmek için elimizdeki tek çare aşılamadır” dedi.

Toplantıda bir araya geldiği mahalle ve köy muhtarlarından bu nedenle aşılama çalışmalarına destek vermelerini özellikle isteyen Vali Masatlı, “Köylerimizdeki, mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeniz işimizi kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Dünyada kendini süper güç olarak tanımlayan ülkelerin korona virüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte oldukça zorlandıklarını anlatan Mustafa Masatlı, “Dünyayı etkisi altına alan pandemide gelişmiş ülkeler birbirlerinin maskelerine, tıbbı cihazlarına el koyarken devletimiz gelişmiş sağlık altyapısı ve yetişmiş insan gücüyle hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Devletimiz kendi vatandaşlarını dünyanın dört bir yanından ülkemize getirirken birçok ülke vatandaşına da yardım elini uzatmıştır. Bu başarı ülkemizde son 18 yılda gerçekleşen gelişim ve değişimin bir yansımasıdır. Şu anda ülkemizin dört bir yanında tam donanımlı devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde halkımıza en üst düzeyde sağlık hizmeti sunulmaktadır” şeklinde konuştu.

Muhtarların iradesine, görüş ve önerilerine değer veren bir yönetim anlayışına sahip olunduğuna değinen Masatlı, muhtarların ilettiği sorunları dinleyerek çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve daire müdürleri de yer aldı.