Amasya Valisi Masatlı: “Aşı sırası gelen mutlaka yaptırmalı”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki kamuya açık alanlarda ve iş yerlerinde korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik uygulamaları inceledi, aşı sırası gelen vatandaşlara çağrı yaptı.

Vali Masatlı, “Salgının sonuna çok yaklaştık. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız mutlaka aşılarını yaptırmalıdır. İnşallah bu sayede maske taktığımız son yaz bu yaz olacaktır” dedi.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Kocacık Çarşısında vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, talep ile önerilerini dinledi. İncelemede İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.