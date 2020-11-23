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Amasya Belediyesi'nden ilginç Kovid-19 önlemi

Amasya Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir uygulama başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevlendirdiği ekip her gece şehrin sokak ve caddelerini araba fırçalarıyla köpürterek yıkamaya başladı.

AMASYA 23.11.2020, 14:51 23.11.2020, 14:58
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Amasya Belediyesi'nden ilginç Kovid-19 önlemi
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AMASYA

Belediyenin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda sokak ve meydanları yıkayan temizlik ekibinin fotoğraflarıyla beraber  "Amasya’yı baştan başa yıkıyoruz... Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerimiz, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor." sözlerine yer verildi.

İşte o twit:

#Amasya
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