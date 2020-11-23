Amasya Belediyesi'nden ilginç Kovid-19 önlemi

AMASYA

Belediyenin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda sokak ve meydanları yıkayan temizlik ekibinin fotoğraflarıyla beraber "Amasya’yı baştan başa yıkıyoruz... Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerimiz, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor." sözlerine yer verildi.

İşte o twit: