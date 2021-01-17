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Amasya Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanlarına yiyecek
Amasya Belediyesi ekipleri, kent merkezinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme noktalarına mama ve yem bıraktı.
AMASYA 17.01.2021, 19:08
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Amasya Belediyesi ekipleri, kent merkezinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme noktalarına mama ve yem bıraktı.
Ekipler, Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.Sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için özel olarak yaptırılan kedi evlerine ve daha önce belirlenen yerlere mama bırakılmaya devam edileceği bildirildi.
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