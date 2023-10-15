Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Eylül'de Karabağ’daki silahlı Ermeni güçlerine karşı gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonun ardından Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgelere ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Aliyev, Karabağ’daki yasa dışı rejimin sözde başkenti olarak kullandığı Hankendi’nin merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.



“Bugün Hankendi'de bulunmamızın temel nedeni Azerbaycan'ın evlatlarıdır”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak 20 yıllık görev süreci boyunca Karabağ’da Azerbaycan bayrağını dalgalandırmayı kendine bir numaralı görev olarak belirlediğini ifade eden Aliyev, “Yıllar geçtikçe Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümü için güçlü bir siyasi ve hukuki temel oluşturduk. Aynı zamanda güçlü bir ekonomi oluşturduk ve bu yönde son 20 yılda elde edilen başarılar ortadadır. Bugün Hankendi’de olmamızın temel sebebi Azerbaycan halkı, Azerbaycan'ın evlatlarıdır. Biz öyle bir gençlik yetiştirdik ki, vatanı için ölmeye hazırdılar ve ölmeye de gittiler. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Onların ruhları önünde eğiliyoruz. Biz Azerbaycan halkı olarak onlara sonsuza kadar borçluyuz. Hem üç yıl önce, hem de eylül ayındaki terörle mücadele operasyonunda Azerbaycan askerleri ve subayları gerçek bir kahramanlık, vatanseverlik ve fedakarlık gösterdiler. Ordumuzla, Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz, onlar bizim gurur kaynağımızdır” dedi.



“Hankendi'nin merkezinde Azerbaycan bayrağı altındayız”

İkinci Karabağ Savaşı’ndan bu yana üç yıldan az bir süre geçtiğini belirten Aliyev, “Bugün burada Hankendi'nin merkezinde Azerbaycan arması ve Azerbaycan bayrağı altındayız. Bu büyük bir mutluluk ve tarihi bir olaydır. Belki şu anda bu tarihten bahsetmem doğru olmaz. Çünkü bu tarihi yaşadık, bu tarihi yazdık. Azerbaycan halkı öyle bir zafer kazandı ki, bu zafer sonsuza kadar bizimle olacaktır. Bugün Ulu Önder Haydar Aliyev ve bu günü göremeyen tüm vefat edenlerin ruhları şaddır. Haydar Aliyev’in (doğumunun) 100'üncü yıl dönümünü kutladığımız dönemde burada bulunmamın elbette sembolik anlamı çok büyüktür” diye konuştu.



“Topraklarımızı geri aldık”

Karabağ’ın işgali döneminde kendilerine "cumhurbaşkanı" diyenlerin vaktiyle Azerbaycan’a meydan okuyarak tehditler savurduğunu vurgulayan Aliyev, “Her şeye itidalle yaklaştığımız gibi bu konuya da itidal ve sabırla yaklaştık. Çünkü buraya geleceğimizi biliyorduk. Bunu biliyordum. Bundan tam 20 yıl önce 15 Ekim 2003'te Azerbaycan halkına ve kendime bu sözü verdim. Biz istediğimizi başardık, Azerbaycan halkının onlarca yıldır istediklerini yerine getirdik. Topraklarımızı geri aldık, toprak bütünlüğümüzü yeniden sağladık, aynı zamanda onurumuzu da geri kazandık” dedi.



“Bize karşı etnik temizlik yapıldı”

İşgal döneminde 1 milyon Azerbaycanlının büyük trajedilerle karşı karşıya kaldığını belirten Aliyev, “Bugün işgalden kurtarılmış topraklara gelen her insan Ermeni vahşetini kendi gözleriyle görüyor. Sağlam tek bir bina kalmadı. Bize karşı etnik temizlik yapıldı. Bize karşı soykırım yapıldı, Hocalı soykırımı. Bir düzineden fazla ülke Hocalı soykırımını tanıdı ve ‘Hocalı'ya adalet’ çağrısında bulundu. Hareket geniş bir uluslararası kapsam kazandı. Bakın o zorlu dönemden bu güne kadar yürüdüğümüz yol şeref ve haysiyet yoludur. Biz toparlandık ve güç topladık” dedi.



“Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen 3 palyaço bugün hak ettikleri cezayı bekliyor”

Karabağ’da kendilerine “cumhurbaşkanı” diyenlerin yakalandığını hatırlatan Aliyev, “Bugün burada oturan ve kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor. Acaba bu binalardan birinde oturan ve kendisine ‘başbakan’ diyen bir adam bu gündemle bizi tehdit etmeye cesaret edebilir mi. O, şu anda çayını gözaltındayken içiyor. Burada kendisini ‘dışişleri bakanı’ olarak adlandıran bir ayrılıkçı, alaycı bir şekilde, Hankendi'de Azerbaycan bayrağını dalgalandırmak istiyorsa ülkemizde büyükelçilik açması gerektiğini söyledi. O da çayını şu anda gözaltındayken içiyor. Bayrağımız orada. Bu onlara ders olmalı. Söylediklerimin sadece bir kelime olduğunu düşünüyorlardı. Hayır ben dediklerimi yaptım, bunu Ermenistan dahil herkes biliyor, unutmasınlar. Vatan Savaşı’nı unutmasınlar. Terörle mücadele operasyonunu unutmasınlar. Yine de Ermenistan’da bazı güçler intikam almayı düşünüyorsa bu karelere iyi baksın” ifadelerini kullandı.

Hankendi’deki bulunmaktan sevinç ve gurur duyduğunu belirten Aliyev, “Azerbaycan bayrağını gururla göndere çektim. Biz zafere layığız. Azerbaycan halkı bu zaferi canı ve kanı pahasında elde etmiştir. Bugün burada kaldırdığım bayrak, burada ebediyen dalgalanacak ve biz burada ebediyen yaşayacağız. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.