Trafik jandarmadan itfaiyeye trafik eğitimi

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarmaları tarafından itfaiye erlerine trafik eğitimi verildi.

Aksaray’da trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla birçok çalışma yapan trafik jandarma ekipleri Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline trafik eğitimi verdi. 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde müşterek görev yapılan kamu kurum/kuruluşlarında görevli personele trafik güvenliği eğitimi verilmesi çerçevesinde verilen eğitimlerde hız sınırları, geçiş üstünlüğü konuları ve diğer trafik kuralları anlatıldı. Özellikle emniyet kemeri takılmasının önemine değinen trafik jandarma ekipleri eğitimin ardından itfaiye erlerine bilgilendirme broşürü dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise “Trafik bilincini ileri seviyeye getirmek amacıyla trafik eğitimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.