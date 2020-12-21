Başkan Dinçer: “Tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi inşaatı ile Kalanlar Mahallesinde restore edilen tarihi köprüde incelemelerde bulundu.

Ekim ayında temeli atılan Bedir Muhtar Cami ve Külliyesinde, inşaatın temeli tamamlanırken çelik kubbe ve çelik kolon işlemleri de devam ediyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, külliye inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Dinçer, Bedir Muhtar Mahallesinde modern mimarisi ile hayata geçecek olan Cami ve külliye inşaatı içerisinde cami, taziye salonları, sosyal donatı alanları ve müştemilat alanları yer aldığını kaydetti. İnşaat çalışmalarının kız kesmeden devam ettiğini açıklayan Başkan Dinçer, “Bedir Muhtar Külliyemizdeki yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İnşaatımız belli bir aşamaya geldi. Burada tarihi dokuyu koruyarak gelecek nesile kalıcı ve güzel bir eser bırakmak istiyoruz. Projemiz tamamlandığında Anadolu kültürümüzün önemli bir şahsiyeti olan Bedir Muhtar ismi ile şehrimiz bütünleşecek. Bu manevi mekânlar gün yüzüne çıkacak” şeklinde konuştu.

Başkan Dinçer, külliye inşaatından sonra Kalanlar Mahallesinde yer alan tarihi Kalanlar Köprüsüne geçti. Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait Kalanlar köprüsünün aslına uygun olarak restore edildiğini açıklayan Başkan Dinçer, tarihi köprünün şehrimizin nadide eserleri arasında yer aldığını söyledi. Başkan Dinçer, köprüdeki restore çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.