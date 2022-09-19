Başkan Dinçer çalışmalarını yerinde inceledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer kent genelinde yapılan yol ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarının kesiştiği Makas Kavşağında incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Dinçer, alt ve üst yapısıyla yenilenen makas kavşağının trafik akışında düzenleme yapılacağını duyurdu. Başkan Dinçer’in başlattığı alt ve üstyapı seferberliğinde şehrin dört bir yanında yol yapımından içme suyu hattına, kanalizasyondan yağmur suyu hattına kadar birçok çalışma sürerken Aksaray Belediyesi, şehrin en yoğun olarak kullanılan arterlerinden makas kavşağında çalışma başlattı. Alt ve üstyapısı yenilenen makas kavşağında, yapılacak trafik düzenlemesi ile trafik daha güvenli hale geliyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray’da altyapı olduğu kadar üst yapıda önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Makas Kavşağında çalışmaların kalıcı olması için Medaş, Enerya, Telekom Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapıldığının altını çizen Başkan Dinçer, yapılan çalışma ile ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Dinçer yaptığı açıklamada, "Makas Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Aşık Molla Caddesi’nin kesiştiği noktada yer alan ve şehrimizin en yoğun kullanılan kavşakları arasında yer alıyor. E-90 Karayolundan şehrimize giriş ve çıkışlarının yapıldığı Makas kavşağında daha önceden üzerinde çalıştığımız yeni bir düzenleme yapıyoruz” dedi.

Akıllı şehir uygulamaları çerçevesinde Makas kavşağında yeni bir trafik düzenlenmesi yapılacağını işaret eden Başkan Dinçer, “Biz burada araç yoğunluğu ve ortalama hız verileri kullanarak sürücü ve yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyoruz” diye konuştu. Yeni trafik düzenlemesinde trafik ışık ve işaretlerin sil baştan yenileneceğini aktaran Başkan Dinçer, uygulanacak trafik yönetim sistemi ile kavşak noktasında araç bekleme sürelerinin kısalacağını ve sürüş konforunun artacağını kaydetti.