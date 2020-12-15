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ATSO Başkanı Göktaş: “Karamsarlıkla değil, umutla bakarak daha çok çalışacağız”

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa vergi ve kira desteği hakkında, “Karamsarlıkla değil, umutla bakarak daha çok çalışacağız” dedi.

AKSARAY 15.12.2020, 14:19
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ATSO Başkanı Göktaş: “Karamsarlıkla değil, umutla bakarak daha çok çalışacağız”

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa vergi ve kira desteği hakkında, “Karamsarlıkla değil, umutla bakarak daha çok çalışacağız” dedi.

Covid-19 Pandemi döneminin yoğun yaşandığı günlerde esnafa katkı sağlamak adına atılan adımın olumlu olduğunun altını çizen ATSO Başkanı Göktaş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün içerisinde işyeri kira olan esnafa yönelik 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 diğer illerde ise 500 TL’lik kira desteği ile birlikte yüzde 18’den yüzde 8’e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edilecek olması iş dünyamız tarafından olumlu olarak karşılanmıştır. Dünya’nın pandemi nedeniyle büyük bir kriz içerisinde olduğu dönemde ülkemizde iş dünyasına yönelik hükümetimiz tarafından atılan adımlar mutlaka devam edecektir. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, ciro kaybı yaşayan ve kapanmak zorunda olan işletmelere destek verilmesi noktasında görüşmeler gerçekleştirmişti. İnanıyoruz ki bu noktada da devletimiz gereken adımları atacak ve ciro kaybı yaşayan kepenklerini kapatmak zorunda kalan işletmelerimize desteklemeler sağlanacaktır. Biliyoruz ki içinde bulunduğumuz dönem kimsenin bir daha yaşanmasını istemediği bir dönem olarak tarihte yerini alacaktır. Bizler gerek hükümetimiz gerek iş dünyamız gerekse halkımızla bu zor günlerden birlikte çıkacağız. Bu zor günler birlik ve beraberliğimiz ile en kısa sürede tıp dünyamızın da yoğun çalışmalarıyla geçecektir. Burada biz iş dünyasına düşen eleştirmek ve karamsarlık duygularına kapılmak yerine umutla bakmak ve daha çok çalışmak olacaktır. Aksaray iş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün ve yarında devletimiz için çalışmalar yapmaya her zamankinden daha fazla gayret göstereceğiz” dedi.
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